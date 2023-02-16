美股上涨带动亚太股市上扬 海指早盘攀升1.19％

（早报讯）美国星期三（2月15日）隔夜股市全线上扬带动亚太投资者情绪高昂，新加坡海峡时报指数止跌回升，星期四午休前上扬1.19%。

本地股市星期四（16日）反弹，早盘高开高走，午休前上升39.06点或1.19％。海指成分股普遍上扬，三家银行股强劲上升，大华银行（UOB）早盘涨最多，升了2.51%。星展集团（DBS）和华侨银行（OCBC）的股价分别上升0.72%和1.25%。

亚太其他地区股市方面，香港表现最佳，早盘上升2.31％。首尔和日本股市也表现不错，分别上升1.78％和0.69％。

投资者情绪从一天前的悲观转为乐观，主要是由美国最新数据报捷所带动。美国星期三公布的数据显示，当地零售销售额大幅回弹，扭转前两个月的跌势，环比上升3％，超出经济师预期的1.8％，增幅是接近两年来最大的。

市场星期二（14日）还在为美国通货膨胀数据超出预期，可能引发美国联邦储备局进一步加息感到担忧，但目前情绪似乎有所改善。

美国投资服务公司LPL Financial首席全球策略师昆西（Quincy Krosby）指出，市场也许认为，只要整体通胀率正在下降的同时，经济强劲增长，就可以继续投资。

投资者对风险资产的承受度似乎有所增加。比特币的价格星期三激增8.7％至去年8月以来的最高水平，涨幅是三个月以来最大的。

资管机构Janus Henderson研究主管贝隆（Matt Peron）说：“1月份的零售销售额整体强劲，以及就业报告良好，说明经济具韧力。”

联信银行（Comerica Bank）首席经济师亚当斯（Bill Adams）认为，美国最近的经济活动报告可能引发联储局今年上半年进一步调高利率。