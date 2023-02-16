打烊珠宝店起火 上百人疏散

远东购物中心的一间珠宝店打烊后发生火患，商场内弥漫烧焦味，民防人员破门而入灭火，上百人疏散到商场外。

这起火患发生在星期三（2月15日）晚上10时，地点在乌节路远东购物中心（Far East Shopping Centre）一楼的珠宝店House of Hung。

《新明日报》接获多名读者通知，指珠宝店着火，现场有五辆消防车和三辆警车，珠宝店外也被拉上封锁线。

根据一名读者提供的视频显示，珠宝店当时已经关店，玻璃门也已上锁，但里头起火烧到天花板，发出橘红色火光。

另一则视频也可看见，当时外头有许多人驻足围观，民防人员拉着消防水喉灭火。

珠宝店隔壁的便利店员工指出，珠宝店一般晚上9时打烊，事发时有顾客跑进来通知她起火了，起初她不相信，后来到外面查看后，才惊见已经在冒烟。“听说民防人员破门进去灭火，而商场的通风系统好像是通的，结果商场里也是烟雾弥漫。”

记者星期四（16日）早上再次走访时，珠宝店店主不愿受访，店里有10来名员工在清理店面。民防部队受询时说，火患涉及店内的展示柜，民防人员破门进入单位，使用一支水枪灭火。

警方和民防人员疏散了30人，约70人在当局抵达前已自行疏散。无人在事故中受伤。失火原因还在调查中。