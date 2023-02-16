18岁少年深陷赌海 骗朋友同学七万余元

（早报讯）18岁少年深陷赌海，竟骗同学和朋友的钱继续赌博，半年内骗了超过7万元。

现年20岁的被告林家乐一共面对14项欺骗罪名，他星期三（2月15日）承认其中四项，余项交由法官下判时一并考虑。

法官下令他接受缓刑监视和青年改造所评估，等评估报告出炉后再下判。

案情披露，2021年6月至11月期间，被告为了找钱赌博，编造各种理由骗走13人共7万8750元。

某次，被告谎称需要钱支付律师费。为了让朋友放心，他还出示一张显示他拥有价值10万元虚拟货币的图片。其实，这只是他从互联网下载的截图。朋友相信他，并在三天内转账5万5000元，结果被告全部花光。

另一次，被告谎称需要缴付酒店房费和食物费用，但自己的银行户头出现技术问题，无法付款。前同学就转账一千元给他，结果被告也用这笔钱去赌博。

被告也在网络平台Carousell设置骗局，假装售卖林俊杰的演唱会门票。他借用友人的银行户头，让购买门票的人把钱转进户头，接着再把钱取出，拿去赌博。

其中一名受害者跟被告交易，说好以2500元购买两张门票，接着先转账1500元的押金。被告没交货，后来直接失联，受害者随后报警。

代表律师求情时说，被告在还押期间深入反省，知道赌瘾影响了他的前途，如今定期接受辅导，也参与社区服务。

律师恳请法官免去被告接受青年改造所评估，考虑缓行监视即可，但法官不同意，指被告涉及诸多罪状，涉案金额也相当高，因此必须接受评估。（人名译音）