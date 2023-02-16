撞分界堤轮胎脱落还继续开车 酒驾男判监罚款

（早报讯）酒后开车撞上分界堤，男子肇事后继续往前开，察觉车子有状况后开始龟速前进，还在马路中央停车查看车轮。他停车查看车轮两次后，才确认左前轮不见，但他还是继续上路，不仅逆向行驶还闯红灯。

一名巡警见男子拖着空轮圈（rim）在路上开车，轮圈甚至因为摩擦马路而产生火花，于是赶紧指示男子停车，但后者下车后不配合调查，拒绝进行呼气测试和提供血液样本。

被告钟埃文（译音，35岁）星期四（2月16日）承认三项抵触公路交通法令的控状，另两项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢16周、罚款2万6000元和吊销各级驾照七年。

案情显示，2021年8月25日凌晨1时许，被告与朋友喝酒后，打算载朋友回家，结果在开车离开麦波申商场的停车场时撞上分界堤。

他当时没有停下车子，而是继续往前开。他之后在油站外突然停车并查看轮胎，接着以非常缓慢的车速开上中央快速公路，车子也开得摇摇晃晃，其他车辆还得刹车或超车闪避被告的车子。

被告过后驶出快速公路的一个出口时，再次下车查看轮胎，才发现左前轮的轮胎早已不见。

然而，他依旧没有停车，反而在马里士他路逆向行驶和闯红灯，最后被巡警拦截。

控方指出，被告有酒驾的案底，事发时也逆向行驶和闯红灯，还在快速公路中央突然停车，显然被告的行为可能造成严重的车祸，加上他事后不积极配合调查，应予以严惩。

律师高蔓琳代为求情时称，被告发现车子出现异样后，为了不危及其他公路使用者才会放缓车速，他当时是在慌乱之下做出错误判断，在快速公路上停车查看车轮。

律师也说，被告儿时患有哮喘，加上曾在医院抽血留下不好的经历，才会拒绝进行呼气测试和提供血液样本。已离婚的被告是房屋经纪，他如今已知错，并承诺不会再犯，要为孩子做个良好的榜样。