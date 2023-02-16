购屋津贴增加或推高组屋转售价 国家发展部：不是所有买家能获更高津贴

（早报讯）针对市场担心公积金购屋津贴增加恐怕会进一步推高转售组屋价格，国家发展部指出，考虑到这对强劲转售市场所造成的潜在影响，并不是所有买家都能获得更高的购屋津贴，而是锁定符合条件的首次购屋者。政府会继续密切留意转售市场，必要时会采取果断行动。

副总理兼财政部长黄循财星期二（2月14日）发表2023财政年预算案声明时宣布，购买二房式到四房式转售组屋的首次购屋家庭，可获多3万元的公积金购屋津贴，购买五房式或较大型单位则可获多1万元津贴。

但有房产分析师认为，购屋津贴增加可能会导致组屋转售价格上扬，一些卖家也可能抬高要价。

国家发展部星期四（16日）晚上回复媒体询问时说，政府考虑到在强劲转售市场中增加购屋津贴可能造成的潜在影响，因此只有符合条件的首次购屋者能获得更高的津贴，他们的家庭月入不得超过1万4000元，单身者的月入则须在7000元以下。

在过去两年，约三分之一的转售组屋买家获得公积金购屋津贴。

购屋津贴调高后，预计第一年内将有约1万多个首次购屋家庭和单身者受惠。

国家发展部也指出，转售组屋交易最终是根据买卖双方意愿来定价；考虑到当前的高利率环境、全球经济充满不确定因素，买家对价格还是会很敏感，若卖家提高要价，可能会被挤出市场。

“政府会继续密切留意转售市场，以确保和经济基本面相符，若有必要，会采取果断行动。”

国家发展部将在国会拨款委员会3月初辩论该部门开支预算时，公布更多详情。