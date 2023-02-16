伪造支票偷钱上赌场 凤山宫女职员入狱三年

（早报讯）16次使用可擦拭的笔伪造支票私吞公款，沉沦赌海的凤山宫女职员在一年内盗提超过20万元，几乎天天到赌场豪赌。她后来写信坦承罪行，但畏罪潜逃香港，后来又因挂念家人返新，在丈夫的劝说下自首。

来自中国的被告李帆芳（译音，32岁）星期四（2月16日）承认一项伪造支票的罪名后，被判坐牢三年。

根据案情，被告在本地生活超过10年，与丈夫育有一名三岁儿子。

被告案发时在凤山宫工作约三年，月薪2000元。被告负责处理行政和账目，因工作上的需要被授权开支票给供应商，以及帮忙收取善款。

调查显示，被告在2019年染上赌瘾后，为了凑集赌本动了歪脑筋，开始私吞心凤山宫收到的善款。

被告特意使用可擦拭的笔在支票上填写供应商的名字，再把支票交给凤山宫的秘书或财政签名，秘书或财政不疑有她，以为钱是支付给供应商，于是在支票上签名。被告过后擦掉供应商名字，再填上自己的名字，跟着把支票存入自己的银行户头。

为了掩人耳目，被告偶尔会在支票填上亲友名字，请亲友把款项提出后交给她。被告也会在支票填写较小的金额，分好几次把钱盗提出来。

根据调查，被告从2019年4月27日至2020年3月10日之间，以上述手段窜改16张支票，盗走凤山宫共20万7234元。

赌场记录显示，在犯案的一年间，被告几乎天天上赌场，不义之财被她全赌光。

2020年3月10日，被告写了一封自白信，坦承罪行和表达歉意。她在信中祈求原谅，并称自己没脸见人，还承诺会每月偿还1000元。

她当时担心被捕，把信放在凤山宫后，便潜逃到香港。

大约一周后，被告因为想念家人而决定在同月16日返回新加坡，但她死性不改，还是天天上赌场，直到同月24日才停止赌博。

同年3月18日，凤山宫秘书收到银行寄来的月结单才发现账目有出入，他开始怀疑被告，无奈被告当时已经失联多日没上班。

两天后，被告主动发短信给秘书，表明自己会作出赔偿。被告说，若秘书不同意她的提议，或自己一旦没有履行承诺还钱，秘书可以报警。

不过，秘书当天就报警举报被告，警方也在同一天发出紧急公报通缉她。在丈夫的劝说下，被告最后于同年3月25日到警局自首，她至今仍未作出任何赔偿。