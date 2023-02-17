边境全面开放后 我国去年通关人数激增逾16倍

（早报讯）连续两年大幅下降后，我国去年的通关人数在边境全面开放后激增超过16倍，达到将近1.05亿人次。另外，低价值货物入口数持续上升，同比增加逾40%。

根据移民与关卡局星期五（2月17日）公布的2022年全年数据，去年我国的通关人数约有1亿零488万人次，比前年的592万3000人次多出超过16倍。

自冠病在2020年暴发以来，我国各关卡的通关人数也连续两年大幅下降，但随着边境在去年全面开放，通关人数也开始强力回弹，去年年底的学校假期，陆路关卡的通关人数更是几乎恢复到疫情前的水平。然而，去年一整年下来，全年通关人数还是不及冠病暴发前，既2019年的2亿1739万8000人次。

另外，去年通关的托运物略有上升，但集装箱和包裹数量都有所下降，导致总清关货物比前年减少10.5%，共973万6000件。

随着网上购物愈发便利，越来越多国人选择网购，总费用（包括物价、保险、运费）400元以下的低价值货物入口数持续上升，从前年的3511万3000件，增至去年的4977万5000件，增幅达41.8%。

在本地，通过空运和邮寄入口的低价值货物享有消费税减免，而且无需申请许可证，无形中为网上购物提供了有利条件。然而，这一条例并不适用于烟草和酒类。

除此之外，随着边境开放和旅游限制放宽，移民局去年迎来护照申请高峰，共发出约125万本护照，大约是前年的四倍，其中在去年五月至十月期间发出的护照就占了新护照总数的72%。