（早报讯）美国1月份的生产者物价指数比预期强劲，引发市场担忧联邦储备局加大升息力度，拖累三大美股指数星期四（2月16日）全线下挫，标普500指数跌1.38％；道琼斯工商指数跌1.26%；纳斯达克指数跌1.78％。

美国劳工统计局周四公布的数据显示，在能源成本上升推动下，1月份的生产者物价指数环比上升0.7％，超出经济师预期的0.4％，是6月份以来最大涨幅。生产者物价指数同比强劲上升6%，超出市场预期的5.4％。

新加坡方面，新加坡海峡时报指数星期四在银行股的带动下上涨0.93％，闭市报3311.23点。

星期五（17日）可关注的本地股票：

1）砂之船房地产投资信托（Sasseur REIT，简称砂之船）星期五开市前发布截至12月底的去年第四季和全年业绩，第四季每单位派息1.302分，同比减少31.5%。这主要是中国去年第四季冠病疫情大暴发给业务带来冲击，信托旗下四家购物中心在这期间被令暂时关闭和缩短营运时间。在全年业绩方面，去年每单位派息减少7.8%至6.550分。

2）胜科海事（Sembcorp Marine）股东星期四高票通过和吉宝岸外与海事（Keppel O&M）的合并。合并预计于2月28日或之前完成。

3）胡金标控股（OKP Holdings）星期四披露，获得陆路交通管理局颁发一份总值约9590万元的合约，为期36个月。集团独资子公司Eng Lam Contractors将负责东南地区道路和通勤设施的维护工作。

4）目前在接受司法管理的营养屋国际（NutryFarm International）和司法管理人上月底与债权人Corpbond IV签署贷款协议，Corpbond将向公司提供高达100万元的贷款。司法管理人认为，这项融资会是协助公司恢复正常营业的一步。