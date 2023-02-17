本地首推围产期心理健康指导方针 助孕妇和产妇抗抑郁

（早报讯）本地产妇抑郁病例呈上升趋势，竹脚妇幼医院与新加坡妇产科学院联手制定首个围产期心理健康指导方针，旨在给怀孕到产后的妇女提供全面和及时的建议。

竹脚妇幼医院心理医学部门主任兼资深顾问医生陈瑜副教授透露，对比2019年4月至2020年3月以及2021年4月至2022年3月这两个时期，医院筛查的产后抑郁病例增加了47％。

指导方针也会侧重于支持可能需要更多帮助的弱势群体，包括特需妇女、少年妈妈，以及曾经出现严重产科问题的妇女。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生星期五（2月17日）以嘉宾身份到竹脚妇幼医院推出指导方针。他致辞时说，指导方针凸显了筛查对及时测出与治疗母亲心理健康问题的重要性。

他举例说明，竹脚妇幼医院针对约600名孕妇和刚生产的妇女，以及超过50名妇产科医生进行两项本地研究时发现，几乎所有妇女都知道自己可能会在围产期（生产前后几周）出现心理健康问题。当中，三分之二知道自己必须留意哪些症状，但只有16%表示她们若出现症状，就会寻求专业帮助。

每五名妇女当中，超过三人没有获得任何心理健康评估或医生的建议。两项研究从2022年9月进行至11月。

普杰立说：“我鼓励新生儿父母、准妈妈、以及她们的伴侣和亲朋好友阅读指导方针，并且学会如何更好地支持母亲的精神健康。”

公众和医疗专业人士将能在新加坡妇产科学院的官网阅读新加坡围产期心理健康指导方针。