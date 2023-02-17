亚太股市随美股下滑 海指逆势上升0.43%

（早报讯）美国隔夜股市全线下跌拖累亚太股市，本地股市早盘逆势上升，新加坡海峡时报指数星期五（2月17日）中午起0.43%，报3325.43点。

除了新加坡，亚太其他股市都下跌，澳大利亚和深圳表现最疲弱，早盘下跌约0.8％。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁受访时指出，海指逆势上升，主要是受到银行股和工业股所推动。

其中，胜科海事（Sembcorp Marine）的股东星期四（16日）高票通过与吉宝岸外与海事（Keppel O&M）的合并计划，推动吉宝企业（Keppel Corp）的股价午休前上涨2.24％至7.29元。

此外，市场预期下周发布业绩的胜科工业（Sembcorp Industries）将派发特别股息，带动胜科工业的股价早盘上升1.62％，报3.77元

美国三大指数星期四全线下挫，标普500指数跌1.38％；道琼斯工商指数跌1.26%；纳斯达克指数跌1.78％。

美股三大指数下跌，主要是刚出炉的美国1月份生产者物价指数比预期强劲，引发市场担忧联邦储备局加大升息力度。在能源成本上升推动下，1月份的生产者物价指数环比上升0.7％，同比强劲上升6%，超出市场预期的5.4％。

据彭博社报道，克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特（Loretta Mester）说，她看到了让联储局加息50个基点的“强而有力的经济论述”。圣路易斯联储行长布拉德（James Bullard）也称，不排除在联储局的3月会议上支持加息50个基点。

Chase Investment Counsel总裁图兹（Peter Tuz）指出，美国通胀情况比许多人预期的更加棘手，联储局可能要进一步加息，以及维持高利率水平更长时间，这促使人们从股市撤退一些资金。