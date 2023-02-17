撞死拐杖叔 德士司机监五个月

（早报讯）开德士撞死拐杖叔，司机求情指死者违例过马路，但法官认为死者行动不便，上下天桥不易，司机不该把罪责推卸给死者，最后判他坐牢五个月，吊销各级驾照八年。

《新明日报》早前报道，2021年3月30日凌晨12时41分，桥北路第8座组屋前的路段发生一起致命车祸。死者是73岁的退休人士林建新。

涉案德士司机洪胜发（57岁）星期五（2月17日）早上承认一项抵触公路交通法令的罪行，指他没有注意路况，结果撞上林建新，导致他伤重不治。

根据庭上播放的行车记录器画面可见，意外发生前，死者一手拄着拐杖，一手提着一袋东西，一拐一拐地过马路。

此时，被告驾驶的德士并没有减缓车速，直到把死者撞飞10米外后才瞬间刹车停下。被告第一时间报警救助，但死者因头部重创伤重不治。

凯顾律师事务所的律师黄祖扬为被告求情时提到，事发不远处就有天桥，但死者选择违例过马路，指这也是酿成车祸的因素之一。

法官对此指出，根据视频可见死者行动不便，要上下天桥不易，这样的说法也容易让人觉得被告把罪责推卸给死者。

主控官针对此也提到，被告被控没有注意路况酿成车祸，而死者违例过马路并不会直接影响被告注意路况，因此不能以此减低被告的罪责。

针对律师提到，没有证据证明被告超速，法官则反驳指若有，他可被加控超速驾驶。

此外，根据视频，也可见被告在撞上死者前，路面上已出现至少三到四个“SLOW”（放慢）路标，提醒被告放慢速度，但他没有减速，继续直行。

法官：被告若多留神 可避免意外

德士司机称在张望街边是否有乘客，才没看到死者，法官指被告若能多留神，可避免意外发生。

律师说，被告开德士已有12年，意外发生后改当保安人员，月薪1500元。

他说，被告育有两名女儿，还得照顾患有癌症的83岁老母，恳求法官从轻发落。

主控官指出，若被告注意前方路况，一定能看到一拐一拐过马路的死者，并有足够的时间停下车子，避开意外，因此建议法官判他坐牢三到五个月，以及吊销驾照八年。（人名音译）