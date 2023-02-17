加息担忧虽令亚股承压 银行股助海指周五再涨0.5%

（早报讯）亚太股市星期五（2月17日）受加息担忧影响下滑，但新加坡股市在三天下滑后连续两天回升。在本地银行股的推动下，海峡时报指数星期五再涨17.14点或0.52％，闭市报3328.37点，但全周仍跌0.96％。

美国纽约隔夜股市三大指数星期四（2月16日）下跌1.26％至1.78％。随后，悉尼、首尔、东京、香港、上海和深圳股市星期五分别跌0.90％、0.98％、0.66％、1.28％、0.77％和1.16％。

锦棠资产管理公司首席执行官黄建锝接受《联合早报》访问时说：“由于对通胀前景的担忧，本周本地市场表现不佳。宏观数据显示，通货膨胀并没有受到抑制，利率在今年剩下的时间里可能会保持高位。地缘政治紧张局势的加剧也不利投资情绪，而美国的企业盈利情况令人失望。我们预计市场将保持横摆并偏向下行的态势。”

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）指出，美国1月份生产价格指数比预期强劲，而费城联储制造业指数跌幅显著超出预期更是个打击。联储局在3月加大升息力度至50个基点的概率倍增至18％，美国国库券收益率进一步攀升。标普500股指星期四因此挫跌接近1.40％。

新加坡股市星期五整体交易量增至15亿1000万股，交易总值微增至10亿7000万元。全场上升股260只，下跌股278只。

30只海指成份股当中，15只股价上涨，13只股价下跌，2只持平。三只本地银行股的涨幅在0.63％至1.00％。

上周五闭市后发布季度业务报告的泰国酿酒（Thai Beverage），股价在本周多天滑跌后星期五终于回涨2.34％至0.655元，是涨幅最大的海指成份股。但泰国酿酒股价全周仍跌超过6.4％。

合并计划星期四刚获得股东批准的胜科海事（Sembcorp Marine），星期五股票活跃交易，成交量超过3亿2360万股冠全场，达去年11月初以来最高，股价跌3.68％至0.131元。