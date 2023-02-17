涉骗约500人投资后潜逃10年 黄金公司老板被控

（早报讯）早前被指以黄金投资计划骗多人投资后闹失踪，黄金公司老板涉嫌潜逃约10年，今年2月初回国时落网，星期五（2月17日）被加控10项欺骗罪，案件涉及约500名投资者。法官指他弃保潜逃风险高，下令他继续还押。

现年44岁的李崧德在2023年2月4日被控一项串谋罪，指他在2012年至2013年间，与亚太黄金公司（Asia Pacific Bullion）、The Discovery Group、SG One和Emperor Grand四家公司串谋，误导投资者以为相关投资计划获得金保证公司（The Gold Guarantee）的担保。

他被控后直接还押中央警署协助调查，目前已被还押约14天。

案件星期五在国家法院过堂时，李崧德被额外追加多10项欺骗罪名，指他在2012年4月至10月间，骗10人投资共15万7000元。

代表律师朱时生说，被告在我国出生，亲戚也在本地生活，他主动选择飞回新加坡，护照已被扣押，没有理由潜逃，恳请法官让被告保释。

控方则指出，被告涉嫌潜逃国外10年，期间曾申请签证要到澳大利亚，没有选择回来新加坡。被告是因护照要到期才回国，并非主动自首。

另外，在潜逃的10年间，被告都与妻子待在中国，这显示他是有能力在国外生活的，有弃保潜逃的风险。此外，他也可能在保释期间与控方证人接触，控方因此吁请法官下令继续还押被告。

控方也说，案件涉及高金额，还牵涉到大约500名投资者，当局需要时间展开调查，恳请法官批准将案件展期三个月。

法官最后同意控方立场，认为被告弃保潜逃风险高，下令继续还押，案展4月14日过堂。

企业管制局记录显示，李崧德是金保证公司和亚太黄金公司的唯一注册负责人，金管局在2012年将他和这两家公司列入“投资者警惕名单”。

李崧德在2013年1月不见人影后，公司也跟着停止运作，有投资者为此报警。

近80名投资者后来在同年3月聚集芳林公园联署，希望有关当局尽快对负责人李崧德采取刑事行动。