接受贿赂免费出游 吉宝远东两名前经理被罚款

（早报讯）为了维持与供应商的关系，吉宝远东的两名前经理接受供应公司区域总经理的贿赂，在后者包办旅费的情况下带家人出国游玩。

供应公司区域总经理之前因为涉及向两名被告行贿而被调查，却在调查期间潜逃出国10多年，直到2022年回国才落网。随着区域总经理被捕，两名被告的案件在拖延10多年后总算有个了结。

受贿的陈新星（64岁）和黄国诚（72岁），都在星期五（2月17日）被罚款。

陈新星和黄国诚案发时都在吉宝远东（Keppel FELS）工作，分别担任高级分包商经理，以及采购部门高级总经理。

陈新星承认一项抵触防止贪污法令的控状，法官将他面对的另外三项控状纳入考量后，判他罚款8万5000元，以及须缴付约3672元罚金。

至于黄国诚则在一项抵触防止贪污法令的罪名下，被判罚款1万5000元。

根据案情，Corus东南亚私人有限公司主要进行钢铁交易，是吉宝远东的供应商之一。两名被告因工作关系，结识了Corus的区域总经理汤志光（53岁）。

2008年初，陈新星向汤志光提及自己的出游计划，汤志光为了维持合作关系，主动承包陈新星的旅费，让陈新星带妻儿到日本旅行。

调查显示，汤志光被指以帮忙支付旅费的方式，前后贿赂陈新星5万3672元，包括2008年两次帮陈新星支付到日本的3万多元旅费，以及在2007年帮对方承包2万多元到意大利的旅费。

另外，汤志光也涉嫌在2006年9月，为黄国诚支付他和妻子到中国旅游的大约5850元旅费。

根据贪污调查局早前发出的文告，汤志光在2008年离开新加坡，2022年回国时落网。黄国诚事后将贿款全数交给贪污调查局，陈新星则归还了5万元。

涉嫌行贿的汤志光也被控上庭，总共面对19项控状，他的案件目前处于审前会议阶段。