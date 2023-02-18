未引渡Wirecard案嫌犯引质疑 警方：德国当局未提申请

（早报讯）被指串谋他人失信公司款项等，多名嫌犯因涉及德国公司Wirecard风波而被控，有媒体近来就对新加坡警察部队“不允许德国当局”把嫌犯引渡到德国受审的作法提出质疑。

对此，新加坡警察部队星期五（2月17日）晚发文告慎重声明，根据我国的引渡法令，引渡程序只能在德国当局要求下进行。迄今为止，德国当局并未提出任何申请。

发言人说，为打击跨国犯罪集团，警方一直与德国当局保持密切合作，包括共用与案件相关的信息，双方也会确保所有资料都获得保密，避免影响任何一国的调查和刑事法律诉讼，这个做法符合国际惯例。

针对Wirecard风波，警方指出，我国警方自2020年7月中便开始与德国当局合作，协助他们的调查。与此同时，我国警方也继续在本地展开深入调查。

发言人说，Wirecard风波涉及多家公司和交易，嫌犯可能抵触的罪名也众多。

在新加坡方面，第一起刑事诉讼于2020年7月4日展开，也就是Wirecard AG宣布申请破产的九天后。

2020年7月中旬，自德国警方宣布逮捕Wirecard集团行政总裁布劳恩（Markus Braun），并已就Wirecard的业务展开调查后，新加坡警方便主动联系德国当局提出合作，因为两国境内的案件相信是有关联的。

在我国涉案的七人因抵触失信、洗钱和做假账等罪名，早前已被控上法庭。

其中，Citadelle的新加坡籍董事尚慕格拉南（R Shanmugaratnam）及英国籍的奥沙利文（James Henry O'Sullivan）的庭审日期，已分别定在2023年7月31日和2023年8月11日。

发言人说，尽管我国警方主动与外国执法机构合作，但有关的合作必须遵循我国法律，而新加坡法律并不允许我国警方的记录在外国的法律诉讼中使用，除非是在法律互援（Mutual Legal Assistance）的协定下。

“我们已向德国当局清楚解释了这些限制，并一直在探讨如何通过其他方式，让德国的法庭能使用我国警方的记录。由于调查正在进行中，加上案子已经进入法律程序，我们暂时无法对外提供更多有关案件的细节。”

Wirecard曾经是电子支付服务的巨头，业务遍布全球，但公司在2020年6月申请破产。新加坡金融管理局也在同年9月指示Wirecard停止在我国的服务，并归还所有客户的款项。