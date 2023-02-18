逾7500名女童军承诺为打造可持续新加坡出力

（早报讯）超过7500名女童军承诺为我国的气候行动尽一份力，打造可持续的新加坡，这也是最多人同时做出绿色承诺的组织。

配合世界静思日（World Thinking Day），来自新加坡女童军协会的7500多名女童军及义工们星期六（2月18日）早上分别聚集在裕廊中学、尚育中学、大巴窑圣婴女校和军港中学，通过视讯的方式，一起为打造绿色新加坡作出承诺。

接下来，女童军协会也会争取实现零排放目标并提交可持续报告。女童军也会制定可持续项目，并推广至学校及社区。

在裕廊中学参与活动的女童军也到裕廊湖花园一边玩游戏完成任务，一边捡垃圾，通过实际行动改善环境。

这是女童军协会自冠病疫情以来，首次举行世界静思日实体活动。

永续发展与环境部长傅海燕出席活动致辞时说，气候变化造成极端天气、冲击粮食生产，对人们的生活造成重大影响。无论是通过减少浪费食物、提高冷气温度等小小的日常生活行为，都有助于减排。

“即便我们有许多重要的课题要关注，如疫情、就业和医疗等，我们也要在气候变化方面采取行动。例如，通过建造更好的排水系统，显著改善了淹水问题。”

新加坡女童军协会总监郑伊雯受访时说，协会接下来会正式推出气候行动相关的指导计划，女童军将集思广益发起与可持续相关的项目，并在环保组织的带领下落实。参与计划的合作伙伴包括环保组织The Plastic Project和南洋理工大学的EarthLink等。