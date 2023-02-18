武吉班让增建8.5公里脚踏车道 全岛脚踏车道网络逾550公里

（早报讯）武吉班让增建长8.5公里的脚踏车道，区内几乎每条街道都已设有脚踏车道，一些公路车道也转换用途，以拓宽脚踏车道与人行道。目前，全岛脚踏车道网络已超过550公里，遍布11个组屋市镇。

新的脚踏车道星期六（2月18日）正式启用后，武吉班让的脚踏车道与公园连道总长度达16公里。

武吉班让增建长8.5公里的脚踏车道，区内几乎每条街道都已设有脚踏车道。（陈渊庄摄）

陆路交通管理局与包括学校在内的机构合作，通过改建原本属于这些机构的道路，以拓宽脚踏车道。当局也将位于日拉邦路（Jelapang Road）的约100米车道改建成脚踏车道。

为了完善骑行过程，陆交局在轻轨列车站增设脚踏车位，目前秉定（Pending）站、信佳（Senja）和实加（Segar）站分别有32、26及34个脚踏车位。

居民从住家前往武吉班让地铁站、位于市镇的八个轻轨列车站、武吉班让小贩中心、武吉班让大厦、山乐坊（Hillion Mall）等设施，更加方便。例如，信佳居民只需骑行不到10分钟，便可抵达位于约两公里外的正华自然公园。

外交部长维文医生星期六早上出席在武吉班让环路举行的脚踏车道启用仪式。他致辞时说，我国未来的所有道路都应有适当的人行道与脚踏车道，且两者应该是衔接的。维文也是荷兰—武吉知马集选区议员。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆、荷兰—武吉知马集选区其他议员沈颖、迪舒沙和谢秉辉，以及武吉班让议员连荣华等人也出席了启用仪式。