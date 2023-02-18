饼干惊现蟑螂残骸 男子大呼恶心

（早报讯）饼干上有异物，男子定睛一看竟发现疑是已经干掉的蟑螂残骸，令他恶心直言“再也不吃”！

署名穆罕默德海克的网民于2月9日在脸书上发文，指自己在吃马来西亚品牌合成（Hup Seng）的饼干时发现上述情况。

他在帖文中写道，他拿饼干配着热茶一起吃，正当要把饼干放进茶时，突然看到有异物黏在饼干上。

他起初以为是墨水印迹，或是其他东西，怎料仔细一看，发现疑是一只已经干掉和被压得如纸一样平的蟑螂残骸在饼干上。

“我通常每天早餐都吃这款饼干，现在我再也不会吃了，太恶心了！”

根据他上载到脸书的照片，其中一块饼干上有几处褐色的痕迹，看似是被压扁过的昆虫脚和身体。

从照片可见，包装上的保质期显示是2023年12月10日。

《新明日报》根据合成（Hup Seng）网站上注明的马来西亚柔州峇株巴辖（Batu Pahat）厂房的座机电话联络对方，当时一名接听电话的女职员跟记者表示，指公司已对此事知情，并指会转告给负责人，后者会跟《新明日报》联系，但至截稿前仍未接获答复。

食品局：调查中

针对此事，食品局目前正在调查中。发言人受询时表示，食品安全是所有人的共同责任。当局在制定以及监管的同时，食品经营者必须遵守条例，并确保良好的食品卫生以及准备过程。

当局建议公众在遇到可能违规的食品经营者时，可通过网络表格向食品局举报。

若取得足够证据，当局将毫不犹豫采取行动对付违规者。