新加坡外长维文19日起对中国进行三天正式访问 与秦刚会谈

新加坡外交部长维文医生将从星期天（2月19日）起对中国展开三天正式访问，并将与履新不久的中共中央政治局委员尹力、中国外长秦刚等高层官员会面。

根据外交部星期六（2月18日）发出的文告，维文是受秦刚之邀访华。他将到访北京，期间与兼任北京市委书记的尹力、秦刚以及中共中央对外联络部部长刘建超会面。维文也将与在京新加坡学生和商人会面。

新加坡国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖，以及外交部官员随同维文此行。

维文是今年首位对中国进行正式访问的外长，这是他在2020年疫情暴发后第四次访华。此前，维文曾在2021年3月访问福建，2021年6月到重庆出席亚细安—中国外长特别会议，2022年2月随同我国总统哈莉玛出席北京冬奥会开幕式。在上述三次访华行程中，他都与时任中国外长王毅会面。

中国外交部发言人汪文斌星期五（2月17日）也在例行记者会上宣布维文访华的消息。

汪文斌说，秦刚将同维文举行会谈，就中新关系、两国务实合作及共同关心的国际地区问题交换意见。

汪文斌形容中新互为“友好近邻和重要合作伙伴”，在两国领导人共同引领下，双边关系保持良好发展势头，高层交往密切，高质量共建一带一路合作成效显著，就区域合作和国际事务深入沟通，共同维护多边主义和自由贸易。

他说：“这些都充分体现了中新关系的前瞻性、战略性和示范性。相信维文外长此访将进一步密切双方沟通协调，推动中新关系取得新的积极发展。”