为省40元车资 青年三元租脚踏车夜骑16公里回家

（早报讯）为省40元车资，21岁青年花三元租用共享脚踏车，夜骑16公里回家。

一名21岁的青年本周二（2月14日）在TikTok上发了一则15秒的视频，分享自己在克拉码头夜店狂欢后，因不愿花40元搭私召车，选择骑脚踏车回家。

克拉码头到盛港 花一个半小时

根据青年分享的截图显示，他骑行回家总共花一个半小时，从克拉码头一带骑往盛港，全长16.68公里，仅花三元来租用共享脚踏车。

记者辗转联系上发布视频的青年陈俊豪（21岁，国民服役人员），他告诉记者，当天沿着谷歌地图的脚踏车导航，从凌晨2时45分开始骑行，中途曾停下来喝水，回到家时已经是凌晨4时15分。

“这次的骑行感受非常棒，沿途还能看看风景。”

他说，之前曾沿着欧南园一带走到高文，对道路较为熟悉，所以才选择以脚踏车代步回家。

“不过，这是我第一次深夜骑脚踏车回家。”

视频画面可见，陈俊豪在脚踏车道、人行道与马路上骑行，中途还经过了尼诰大道、基里玛路（Guillemard Road）与芽笼一带，穿过大成与后港才返回到家中。

视频发布后引起热议，获得超过3万4000人点赞。

有网民感同身受，也有不少网民跃跃欲试，并说近期德士与私召车车资上涨，使用共享脚踏车代步，其实不失为环保又省钱的好办法。