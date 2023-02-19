数码为先不代表数码唯一 必要服务仍应提供非数码选项

（早报讯）最新调查显示，新加坡社会中，即使是70岁以上年长者，也有62%的人认为数码技术使他们的生活更便捷，然而仅有不到半数的年长者愿意尝试新的数码技能。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期五（2月17日）出席一场数码包容交流会时公布了这一数据。她强调，在打造数码包容社会的国家进程中，以数码为先，但不代表数码唯一，必要的服务仍应提供非数码的选择。

通讯及新闻部这项有关新加坡人数码技能熟练程度的调查显示，仅18%的大众不会使用手机移动支付功能，但在60岁和70岁以上年长者中，比率则达到了34%和60%。

杨莉明指出，一味地追求数码化会使许多人无法融入，社会应采取更友好、更持久的做法。“我们希望鼓励走向数码化，但不能让它变得苛刻、没有选择。”

星期天（19日）中午，杨莉明在义顺东乐龄活动中心出席了一项帮助年长者学习电子支付的活动。

杨莉明说：“所谓活到老学到老，很多年长者想要学习，但是他们在掌握数码技能的过程中可能会遇到一些问题，比如语文方面不理解，或者财务方面因为不小心而丢了钱财。”

独居老人高冬青（81岁，退休）和朋友一起来学习使用Paylah软件，并尝试用Paylah支付购买了面包。

高冬青说：“我想要跟上这个数码化的时代，但我们不是年轻人，可能永远都跟不上，只要不落下太多就好。”

她说这是她第四次学习如何使用paylah，因为自己学习得比较慢，所以会把步骤记在本子上，每次遇到困难就会去图书馆请教数码大使，数码大使们耐心的指导给了她信心和安全感。

杨莉明强调，加强新加坡数码社会契约需要每一个人的支持和贡献。政府将与企业、社团组织合作帮助年长者建立信心，更安全、更熟练地使用数码平台。