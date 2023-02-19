涉假冒朋友拨电骗新加坡人 新马警方跨境合作逮捕12人

（早报讯）新加坡警察部队和马来西亚皇家警察合作，在新山捣毁一个涉嫌假冒朋友电话骗局的跨国犯罪团伙，逮捕12人。2023年1月至今，超过490名新加坡人受骗，损失金额超过170万元。

我国警方星期天（2月19日）发文告说，新加坡商业事务局与马国商业罪案调查部近来联手展开多场突击行动，最终捣毁一个涉嫌假冒朋友，专门骗取新加坡受害者的跨国诈骗团伙。

文告指出，两国警方互通情报，确认了诈骗团伙的大本营设在柔佛新山一带，于是在2月10日联合展开扫荡行动，突击三所公寓。

共有12名马来西亚人（一女11男）涉案被捕，他们的年龄介于16岁至27岁。初步调查显示，这个诈骗团伙自2022年12月开始干案，利用在新加坡注册的电话卡随机拨打电话给受害者，他们相信涉及逾360起相关案件，诈骗金额超过130万元。

调查正在进行中。

此外，反诈骗指挥处、商业事务局和七大警署近来也逮捕和调查了涉嫌协助诈骗团伙洗钱的12男两女，他们的年龄介于18岁至46岁。他们被指非法交出个人银行户头，或把Singpass资料交给犯罪分子。案件调查正在进行中。

根据警方公布的2022年全年诈骗和网络犯罪数据，假冒朋友电话骗案是最常见的五大罪案之一，从2021年的686起，增加到2022年2106起，激增207%。