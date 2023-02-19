樟宜机场零售额去年恢复到11亿元 是2019年的37%

（早报讯）我国去年4月放宽边境措施以来，航空客运量稳步恢复。樟宜机场候机区和公共区域商店，以及网购平台，去年取得11亿元的零售额，是2019年零售额的37%。

樟宜机场集团星期天（2月19日）发文告，公布2022年的零售额。去年有超过1300万笔交易记录，平均每天约3万5000笔。

印度尼西亚、印度和泰国的旅客是樟宜机场的最大消费群体。这是由于机场的主要市场——中国去年几乎没有旅客入境我国。

商品方面，酒类与烟草、香水与化妆品，以及奢侈品成为最受欢迎的产品类别。

文告也提到，在客流量恢复到72%的背景下，樟宜机场去年12月的销售额也达到2019年同期的58%。

以上数据不包括星耀樟宜的零售额。

樟宜机场准备在今年迎来更多的旅客，每10个陆侧区（landside）和空侧区（airside）商店中，就有超过九个已开门营业，为旅客服务。

樟宜机场集团在2021年11月至2022年10月间，在所有搭客大厦、星耀樟宜、网购平台iShopChangi和送餐服务Changi Eats，举办“樟宜大赢家”（Win With Changi）的购物促销活动，促进了樟宜机场去年的业绩。活动带来约4亿1100万元的销售额。

“樟宜大赢家”活动每个月会挑选一位幸运购物者参加大抽奖，有机会赢得一台价值35万元（不含拥车证）的保时捷纯电动跑车Taycan。新加坡籍教师萧文媖（30岁）星期天击败另11名参赛者赢得大奖。