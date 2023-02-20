（早报讯）虽然强劲的经济数据提振投资情绪，但通货膨胀趋势面对下行风险也引起投资者的担忧，美国股市上星期五（2月17日）涨跌互见。

标普500指数和纳斯达克指数分别下跌0.28％和0.58％，道琼斯工商指数则上涨0.39％。

亚太股市星期一（20日）开盘呈下跌趋势，日本股市跌0.22％，韩国和澳大利亚分别跌0.75％和0.19％。

在银行股推动下，海峡时报指数上星期五（17日）再涨17.14点或0.52％，闭市报3328.37点，但全周仍跌0.96％。

以下是星期一值得关注的股票：

1. 新航工程（SIA Engineering）上星期五（17日）闭市后透露，截至12月底第三季净利同比跌约60％至1280万元，每股盈利1.14分。若不包括去年的工资支持和一次过预提税回注，集团的第三季表现同比改善1980万元。

2. 东锚控股公司（Mooreast Holdings）签署合作协议，探讨在苏格兰阿伯丁（Aberdeen）设立制造厂，为岸外浮动再生能源领域制造海底基础（subsea foundations）设施，以及整合和组装系泊部件（mooring components）。

3. 在凯利板上市的ACROMETA以160万元增持Life Sciences Incubator（LSI）的股权，从30％上升至70％。LSI目前在新加坡经营一个6500平方英尺的共用工作（co-working）实验室空间。

4. 亚化集团（AsiaPhos）星期一早上开市前申请暂停交易，表示之后会宣布消息。