美国央行会议纪要备受关注 亚洲股市星期一早盘涨跌不一

（早报讯）美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）的会议纪要备受关注，投资者谨慎交易，亚洲股市星期一（2月20日）早盘涨跌不一，本地股市跌0.33％。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数下滑11.03点，报3317.34点。整体股市交易量8亿3856万股，交易总值3亿8192万元。全场有204只上升股，下跌股有202只。

海指30只成份股多数下滑，DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）的跌幅最大，下挫1.85％至3.18美元。领涨的是凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust），上扬1.55％至1.97元。

区域主要股市方面，上海、香港、韩国和台湾分别上涨0.99％、0.81％、0.32％和0.44％，马来西亚则下跌0.32％。

美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）的会议纪要将在星期四（23日）公布。里士满（Richmond）联邦储备银行行长巴尔金（Thomas Barkin）上星期五（17日）透露，联储局在2月份加息25个基点，会让央行在抑制通货膨胀方面有灵活度。美联储理事鲍曼（Michelle Bowman）认为，利率需要继续上调，因为通胀仍然过高。

Horizon Investment Services首席执行官卡尔森（Chuck Carlson）指出，美国零售商的强劲盈利表现可能会加剧市场对联储局更鹰派的担忧。美国上星期三（15日）公布的零售销售数据取得自2021年3月以来最强劲的同比增长表现。