海外骗子假借土耳其地震诈钱 本地慈善机构吁防范

（早报讯）海外骗子借土耳其地震灾情骗钱，本地多个慈善机构提醒国人要小心。

在2月6日发生的7.8级大地震导致土耳其和邻国叙利亚逾4万5000人死亡，事件引起全球关注。

全球多个国家事后积极捐款，以帮助灾民。土耳其驻新加坡大使馆也在7日发起募捐活动，呼吁公众援助土耳其地震灾民。

不过，美国联邦贸易委员会（FTC）透露，土耳其和叙利亚的情况让全世界人民触动并纷纷捐款，与此同时，这种情况也引起骗子注意。据美国联邦贸易委员会观察，这些骗子已经发起赈灾的假网站，误导公众以现金、虚拟货币或礼卡捐款。

这类假网站一般上会有类似真网站的名称，以引受害者上当。

全福基金会（Rahmatan Lil Alamin Foundation，简称RLAF）答复《海峡时报》时斥责骗子行为。“这样的行为显然是错误且可鄙的。他们利用公众的善意，也利用灾民的艰难处境。”

该基金会自2月10日发起筹款活动以来，已筹集到逾110万元，这些钱用来购买帐篷、毛毯和冬衣给幸存者。

新加坡红十字会目前已通过募捐，从个人、学校和企业筹得逾300万元。该组织也知道有骗子用赈灾来行骗，但目前尚未看到骗子冒充他们筹款。发言人提醒公众，在网上捐款时，一定要确认募捐者的来历。