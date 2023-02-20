卧式脚踏车及载货脚踏车等新型代步工具 或须符合条例才能在本地使用

（早报讯）本地有更多人使用卧式脚踏车、载货脚踏车以及三轮车等较新型的代步工具。为了确保安全，活跃通勤咨询小组建议这类代步车须符合重量和宽度等条例才能在马路、人行道与骑行道骑行。

由电力驱动的卧式脚踏车（recumbents）、载货脚踏车以及三轮车，则暂时不能在本地使用。

活跃通勤咨询小组星期一（2月20日）向交通部长易华仁提呈检讨报告，针对这些新型代步车提出建议，包括规定工具重量不可超过20公斤、宽度不超过70公分才能在共用道使用。

这些代步车也应符合重量和宽度限制才能在马路使用。小组也建议将这套限制扩大至其他已经能在马路使用的代步车，包括传统脚踏车和电动脚踏车。卧式脚踏车也必须配亮色旗子才能在马路使用。

小组在报告中指出，除了传统的脚踏车之外，卧式脚踏车、载货脚踏车及三轮车等代步车近年在欧洲和美国城市流行起来，虽然这类工具尚未在本地盛行，不过小组认为，必须确保这些代步车能以安全及负责任的方式，与现有道路使用者共用本地空间。

小组检讨这些代步车时，也参考了其他国家的做法，并通过小组讨论会等公共咨询活动，了解用户的看法。“我们相信通过这套建议可以取得更好的平衡，不仅能促进更多代步车在共用道的使用，也能通过新条例确保所有道路和马路用户的安全。”