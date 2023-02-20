Kopitiam美食卡将停用 逾80名数码伙伴帮食客退款转积分

（早报讯）从3月1日起，超过80名数码伙伴将驻守全岛15个人流量高的Kopitiam食阁，协助尤其是年长的食客，把美食卡转成职总平价应用和办理现金退款等，一直到6月30日折扣卡停用为止。

Kopitiam品牌旗下有72个设在购物商场、办公大厦和住宅区的食阁。推出多年的美食卡在今年6月30日停用，顾客须下载职总平价的应用付费才能在购买餐点时，继续享有10%折扣。

职总平价集团星期一（2月20日）发文告说，从3月1日起，美食卡还有储值的人可利用Kopitiam的自助服务机，把储值转入职总平价应用当成宏惠积分（Linkpoints）。

驻守15个食阁的数码伙伴将协助持卡者办理现金退款，以及协助尤其是老人的食客，下载职总平价应用，并通过自助服务机，把美食卡的储值转为宏惠积分。

文告也说，食阁经理和督工将留意年长者，并随时解答食客的询问。

3月1日起，美食卡已不能再添值。为了避免过渡期出现长龙，持卡者有四个月的时间使用储值，或将储值转入应用。

数码伙伴星期一至星期五的服务时间是从中午12时至晚上8时，周末则从上午10时至晚上8时。

有数码伙伴驻守的食阁为：纳福城（NorthPoint City）、长堤坊（Causeway Point）、勘宝坊（Compass One）、Hougang One、山乐坊（Hillion Mall）、油池坊（Yew Tee Square）、怡丰城（VivoCity）、老巴刹（Lau Pa Sat）、Tampines One、淡滨尼广场（Tampines Mall）、巴耶利峇中心（Paya Lebar Quarter）、IMM商场、裕廊坊（Jurong Point）、V Hotel和狮城大厦（Plaza Singapura）。