武装部队首设区域医疗中心 为超过6万人员提供一站式医疗服务

（早报讯）新加坡武装部队设立首个区域医疗中心，除了具备基本医疗服务，也提供心理健康服务、血液检查与心电图检查等医疗服务，武装部队人员可在同个地方进行多项医疗检查，进而简化问诊程序。预计6万多名在本地西北部军营服役的人员将从中受益。

坐落在克兰芝第三军营的克兰芝区域医疗中心（Regional Health Hub）星期一（2月20日）正式开幕，为武装部队位于西北部的军营提供一站式医疗服务。这些军营包括克兰芝第一、第二及第三军营、万礼山军营、史达蒙军营和武装部队拘留所。

国防部高级政务部长王志豪（左三）出席了中心的开幕仪式。（萧紫薇摄）

与现有军营的医疗中心相比，克兰芝区域医疗中心设有10个问诊室、两个抢救室、两个治疗室和一个“降温治疗器”（Body Cooling Unit），不只能同时为更多人员就诊，也提供急救服务。

武装部队人员可以在中心接受牙科服务和心理健康服务，也能进行X光检查、血液检查、心电图检查和听力测量。他们能在同一个地方接受不同的医疗服务，大幅缩减就诊时间。将多个医疗服务整合在一个中心，武装部队也可简化流程，并节省人力。

另外，为应对未来的大流行病做好准备，中心也设有四个负压隔离病房和两个负压咨询室，这些房间设有抗菌空调过滤器和较高的通风设备，可隔离高风险区域的气流。这些负压房间利用负压原理隔离被污染的空气，防止它传到其他空间。

这些房间也装置视像对话系统，让医务人员和病人远程交流，降低病毒传播风险。

为了提升医药物流效率，武装部队和国防科技局也与新科物流合作，例如在中心外装置名为MEDBOX的智能储物柜，让人员随时领取药物。此外，中心也提供远程医疗服务，如此一来，病人无需在中心等待取药，进而减少中心出现拥挤的情况，降低传染病传播的风险。

国防部高级政务部长王志豪受邀为中心主持开幕仪式。