星期二开盘可关注股票

（早报讯）美国华尔街股市星期一（2月20日）因公共假期总统日（Presidents' Day）休市一天。三大股市将于星期二（21日）恢复交易。

新加坡海峡时报指数星期一闭市下滑19.62点或0.59％，收报3308.75点。本地股市全场成交量16亿7000万股，总交易额8亿4774万元。上升股239只，下跌股302只。

亚太区域股市星期二早盘涨跌互现，首尔股市上涨0.34%，东京和澳大利亚股市则分别下跌0.12%和0.57%。

星期二可关注的本地股票：

*胜科工业（Sembcorp Industries）开盘前发布去年下半年和全年业绩报告，在集团传统能源和可再生能源部门收入增加的带动下，截至去年12月底的集团下半年和全年净利分别上涨54%和204%，达3亿5800万元和8亿4800万元。每股盈利分别增长53%和201%至19.66分和46.57分。集团将派发每股4分的股息，派息日为5月8日。胜科工业星期一闭市报3.74元，跌0.27%。

*新邮政（SingPost）公布截至去年12月底的第三季业绩报告，在集团各市场业务季节性高峰的带动下，集团营运利润（operating profit）和营收环比分别增加10.3%和2.4%，达3390万元和4亿9510万元。新邮政星期一闭市报0.545元，跌0.91%。

*杰纬特科技（Grand Venture Technology）星期一闭市后发布去年下半年和全年业绩报告，截至去年12月底集团下半年和全年净利分别减少68.3%和52.4%，至289万元和829万元。每股盈利分别为1.83分和3.94分，前年同期分别为2.82分和5.87分。集团将派发每股0.3分的股息，派息日为5月19日。杰纬特科技闭市报0.52元，跌0.95%。

*新翔集团（SATS）开市前要求暂停交易，具体原因有待公布。新翔集团星期一闭市报2.75元，跌3.85%。

*天阶控股（The Place Holdings）开市前要求暂停交易，具体原因有待公布。天阶控股星期一闭市报0.013元，跌13.3%。

*中国光大水务（China Everbright Water）宣布，公司近日在山东聊城获得一份价值6亿6800万人民币（约1亿3010万新元）的工业废水处理项目。项目期30年，并包括建设一座新的污水处理厂和一条总长38公里的管道以及一座泵站。中国光大水务星期一报0.235元，股价无变动。

*奥新全民口腔集团（Aoxin Q & M Dental）星期一闭市后发布盈利预警，由于疫情管控导致中国牙科医院和诊所就医的患者减少等因素，预期截至去年12月底的全年税后净亏损将高于前年，前年的税后净亏损约730万人民币（约142万新元）。奥新全民口腔集团星期一闭市报0.102元，股价无变动。