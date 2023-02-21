可再生能源和传统能源业务双增长 胜科工业下半年净利上涨54％至3.58亿元

（早报讯）在可再生能源和传统能源业务增长的带动下，胜科工业（Sembcorp Industries）截至去年12月底的下半年净利上涨54％至3亿5800万元。

集团的每股盈增长53%至19.66分，董事会宣布派发每股4分的股息，派息日为5月8日。

胜科工业星期二（2月21日）开市前发布最新业绩报告宣布，集团全年净利同比上涨超一倍达8亿4800万元。

其中，集团可再生能源业务净利增长150%至1亿4000万元，净利增长除得益于集团去年收购的中国国投新能源公司（SDIC New Energy）和深圳辉飏新能源（Shenzhen Huiyang New Energy）的贡献外，更高的电价和新加坡太阳能业务也是主要推动力。去年，集团通过市场收购和有机增长共获得3.6吉瓦（GW）的可再生能源产能，使集团截至去年底的可再生能源总产能增加至9.8吉瓦（GW）。

此外，传统能源业务净利为7亿6600万元，高于前年的3亿7300万元。这主要得益于新加坡和英国更高的能源需求和利润率。

不过，由于中国市场放缓导致土地和房地产销售下降，集团的综合城市解决方案业务净利润从前年的1亿5500万元下滑至1亿4800万元。

胜科工业星期二早盘截至9时28分跌1.07%至3.7元。