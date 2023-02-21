本地股市星期二早盘下滑3.19点

（早报讯）高非农就业数据使联储局鹰调重启，市场短期内仍将继续调整，本地股市星期二（2月21日）小幅盘整。截至中午12时，新加坡海峡时报指数下滑3.19点或0.1%，报3305.56点，盘中最高点是3315.86点，最低点3298.3点。

辉立证券投资组合经理韩巍博士接受《联合早报》采访时说，美国非农就业数据的强劲增长使市场1月的乐观情绪有所减退，美国联邦储备局的鹰派立场重现可能会使股市短期内继续调整。不过，长期来看，整体还是处于上升趋势。

韩巍博士指出，本地电子股虽然业绩不佳，但没有遭到抛售，说明后期有望反弹。相对而言，银行股则表现较为疲软，建议投资者考虑减持。

美国投资咨询公司Essex Financial Service首席执行官库梅洛（Chuck Cumello）说：“市场终于意识到利率将在更长时间内保持较高水平”。这向联储局可能很快暂停甚至降息的论点“浇了冷水”。

亚太地区股市跌多涨少。其中，香港股市跌0.9%，跌幅最大；深圳、东京、台湾和悉尼股市的跌幅介于0.03%至0.2%，上海和首尔股市则分别上涨了0.1%和0.13%。

海指成份股方面，15只下跌，八只上涨，七只持平。

跌幅最大的是吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）和怡和合发（Jardine C&C），分别滑落1.51％和0.62％，报1.96元和28.79元。

领涨的是DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）和星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust），前者起0.95%至3.19美元，后者起0.8%至1.26元。

胜科工业（Sembcorp Industries）开盘前发布业绩，截至去年12月底的下半年净利上涨54％至3亿5800万元，股价跌0.27%至3.73元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和云顶新加坡（Genting Singapore）居前，成交量分别为3亿1884万股和2621万股，前者股价大涨6.9%至0.124元，后者则下跌0.5%至0.995元。