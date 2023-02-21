15岁少年自我激进化被拘留 为本地最年轻案例

（早报讯）两名少年在网上接触恐怖主义内容后变得激进，其中15岁少年甚至想要在本地发动暴力袭击，去年12月在内部安全法令下被拘留，成为至今最年轻的案例。另一名16岁少年则受限制令约束。

根据内安局星期二（2月21日）发的文告，15岁少年被逮捕时就读中学三年级。他在接触网络恐怖主义的宣传内容后自我激进化，支持卡伊达（Al-Qaeda）和伊斯兰国组织（ISIS），并认为可以针对“非教徒”展开武装攻击，甚至愿意参与自杀式行动。

文告指这名少年考虑在我国热门旅游景点针对非信徒进行斩首袭击，甚至幻想过充当一名人肉炸弹。内安局逮捕这名少年时，他的激进想法已经根深蒂固，但尚未采取任何步骤实现他的攻击计划。

16岁少年制ISIS宣传影片

16岁少年是一名中四学生，内安局是在今年1月发出限制令，约束他的行为。当局最初在2020年11月就注意到他对极右派极端主义内容感兴趣，并评估他容易受激进化影响，因此警告他远离这类内容。

尽管如此，他还是继续接触ISIS宣传内容，并同其他网络用户发起相关讨论。他也加入线上游戏平台Roblox好几个被篡改为ISIS冲突地区场景的服务器，并在游戏中自称为ISIS领袖，甚至还将发动攻击的游戏画面制成ISIS宣传影片，上传到社媒平台。

两青年网上认识去年被拘留18岁青年

文告指出，这两名青年通过网上认识18岁青年伊尔凡（Muhammad Irfan Danyal bin Mohamad Nor）。伊尔凡因计划在本地发动袭击，去年12月在内部安全法令下被拘留。

内安局说，虽然这三人分别自我激进化，但通过同个极端社媒平台认识，互相讨论激进想法，并对恐怖组织表示支持。不过，他们没有见过面或讨论出国计划，家人也对他们的想法毫不知情。