（早报讯）我国和印度启动实时跨境支付PayNow-UPI。

新加坡金融管理局和印度中央银行（RBI）星期二（2月21日）推出PayNow-UPI，连接我国的无现金支付平台PayNow和印度的统一支付接口（Unified Payments Interface，简称UPI）。

在我国总理李显龙和印度总理莫迪通过视讯的方式见证下，金管局局长孟文能和印度央行行长达斯现场展示了一次实时跨境支付。

李显龙发表简短谈话时指出，新加坡和印度之间的跨境零售支付和汇款每年超过10亿美元（约13亿4000万新元）。

李显龙说，多年来，我国已经逐步加强了跨境支付连接。PayNow-UPI将零售支付的连接度又向前推进了一步。

PayNow-UPI连接将为企业和个人提供更便宜、快速和安全的跨境零售支付和汇款，用户可以直接在银行账户或电子钱包之间进行转账。

李显龙说：“我们逐步增加更多用户和使用案例，PayNow-UPI连接的用途将更加广泛，并为促进我们的贸易和人民之间的联系做出更大的贡献。”

连接PayNow和UPI的想法是在2018年莫迪访问新加坡时首次提出的。数码连接也是去年9月在新德里举行的首届印度—新加坡部长级圆桌会议的一个关键议题。

PayNow-UPI连接是印度首个跨境实时支付系统连接，是新加坡的第二个连接。它也是世界上第一个以云计算为基础的基础设施，并有非银行金融机构参与。

这项服务在本地将分阶段提供给星展银行（DBS）和电子钱包业者Liquid Group的客户。

星展银行是唯一一家参与PayNow-UPI连接的新加坡银行。即日起，PayNow-UPI将逐步推出，让星展银行和储蓄银行（POSB）的客户熟悉这项新服务。

获选定的客户将能够使用PayNow-UPI进行转账，每笔交易最多200元、每天最多500元。直到3月31日，这项服务将推广到所有客户，届时每天可转账最多1000元。

所有参与PayNow-UPI的印度银行的客户都可以通过这项服务接受款项，但目前仅限四家印度银行的客户可以使用这项服务付款。