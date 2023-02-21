渐进式薪金3月起实施 超过3万行政人员和司机将获加薪

（早报讯）渐进式薪金模式从下个月起进一步扩大至受雇于各公司的行政人员和司机，约3万7000名全职行政人员和司机将获得加薪。其中行政助理每月总月薪最低不少过1500元；持有第三级及以下驾照的司机，月收入至少1750元。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈星期二（2月21日）走访位于大士的木成物流集团后透露，这项最新的职业途径渐进式薪金（Occupational Progressive Wages），将涵盖约19万5000名全职及兼职的司机和行政人员。约5000名全职司机和3万2000名从事行政工作的本地雇员，将获得加薪。

以负责输入数据的行政助理为例，包括津贴和绩效奖金等可变动薪金组成部分的总月薪，从3月1日起须达至少1500元。高一级别的行政执行员最低薪金为2000元，主管级的行政主管为2800元。兼职行政人员最低时薪则为9元。

司机方面，持有第三级及以下驾照的司机，如电单车送货骑士、货车司机，月薪不可低于1750元。大型交通工具司机如巴士、拖车、罗厘司机及私人司机，则月收入最低1850元。兼职司机时薪最低从9.18元起。

全职的司机和行政人员每周工作若超过44小时，可根据雇佣法令获得加班工资。所有职业途径渐进式薪金涵盖的雇员，都须完成至少一项新技能资格（WSQ）的培训模块，或公司内部培训课程。雇主将有六个月的宽限期做出调整，以满足要求，否则他们将无法申请或更新外籍雇员工作证件。

雇用公民和永久居民的零售业者，已在去年9月开始落实渐进式薪金模式，而餐饮服务业会在3月实施。

扎吉哈透露，扩大渐进式薪金模式的覆盖范围、规定聘用外籍员工的企业，向本地雇员支付至少1400元月薪及推出渐进式薪金标志等做法，能使94%全职低收入雇员赚取更高的月薪。