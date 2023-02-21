摊主炒了40年退休 中峇鲁著名炒福建面停业

（早报讯）2018年起就荣登米其林必比登（Bib Gourmand）推介名单的老字号“中峇鲁益生炒福建虾面”，炒了40年的七旬老摊主确定退休，孩子无意继承，摊位将归还政府。

近日，脸书群组“Hokkien Mee Hunting”上就有食客透露，位于ABC砖厂熟食中心的知名“中峇鲁益生炒福建虾面”结业，虽然很不舍这个最爱的小贩摊位，但也祝福老摊主退休愉快。

为确认消息无误，《新明日报》记者尝试联系73岁的老板苏承旺，但他并未接听电话或回复信息。不过，《新明日报》后来找到熟知情况的亲友，证实了结业，以及摊位将归还政府的消息。老摊主的两名孩子也确定无意继承父业。

另外，亲友也说，苏承旺身体没什么状况，纯粹只是年纪大了想退休。

这家老字号在2018年登上米其林必比登推介名单，当时苏承旺曾接受《新明日报》访问，叙述摊位历史。他说，父亲自1960年代就在中峇鲁广场附近的街边炒虾面，在那一带收获了很多“忠实粉丝”。作为第二代的他则是在80年代接手生意。

档口后来搬迁到ABC砖厂熟食中心，苏承旺一直坚持父亲流传下来的配方，食材一定要够多够新鲜，顾客才会再次光顾。

当年的《联合晚报》曾报道，谦虚的苏承旺认为自己炒出来的味道，和父亲炮制的原味相比“还是差了点”。

“父亲当年接近70岁快要退休时，我才决定向他学艺。但手艺这种东西，到了不同人手里总会有些不一样，但我尽力把它做得最正宗，比如坚持用猪油炒，才吃得到福建炒面的香气。”