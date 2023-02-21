吊车停车场撞两车 车主出门祭祀受阻

（早报讯）大型吊车驶入露天停车场，岂料连撞两辆汽车，有车主出门祭祀亡父受阻。

这起事故发生在星期二（2月21日）早上9时许，地点是实龙岗中路第413座组屋前的露天停车场。

记者接获消息到场，发现一辆白色汽车车头损坏，防撞杠脱落，另一辆银色汽车的右侧凹陷。

银色汽车车主廖崇渊（66岁，机场物流承包商）告诉记者，接到邻居通知才获悉事故。他说，星期二是父亲的忌日，原本打算开车前往祭拜，现在可能需要麻烦家人载送。“大型吊车开进组屋露天停车场时应多加留意，尤其是人命安全。”

另一名车主林锽明（51岁）则说，他是私召车司机，车子是向Grab租借的。他说，邻居早上8时45分来敲门，自己还以为是送货员，没想到车子被撞。

“吊车司机有来跟我解释过程，说是钩到我的车。”

目前，他已经向公司报备，希望公司能补上另一辆替代车，让他继续工作。

吊车司机：开车10年首次发生意外

蔡姓吊车司机（57岁）告诉记者，自己有10年开车的经验，第一次发生意外。他说，当时吊车是准备前去安装太阳能板，岂料出事故。

他透露，移动吊车时，前后都有人把关，由于后轮没有摆直，才导致防撞杠擦撞到其他车辆。

“吊车沉重，感觉不到擦撞到其他车辆，加上引擎声很吵，听不到后面的人喊叫，结果导致意外。造成别人的麻烦，我感到愧疚。”