胜科集团总裁：对冲有助稳定集团的天然气投入成本

（早报讯）我国最大天然气进口商预料，天然气的国际价格今年将继续显著波动，但估计将不会大跌，胜科进行对冲将协助稳定集团的天然气投入成本（input cost）。

胜科集团总裁兼首席执行官黄锦贤星期二（2月21日）在集团的全年业绩发布会上受询时指出，原以为去年第四季天然气国际形势将非常严峻，但价格却下降了。他说：“我们并不预期天然气价格将大跌。它每个月都将继续显著波动，但价格将保持坚挺。”

胜科集团是本地主要的发电厂经营者和电力供应商之一。我国的电力供应逾90%来自天然气燃料发电。天然气价格的波动会影响发电成本，最终反映在电力零售价。

虽然这不能代表所有本地发电厂的观点，但黄锦贤指出，胜科的发电厂已对冲好一部分发电量的天然气价格，这将协助稳定天然气投入成本。

能源市场管理局也采取了一些有助稳定价格的措施。一般相信如果其他发电厂也进行对冲以稳定天然气投入成本，应该会使2023年本地电力零售价比去年稳定。

集团星期二开市前发布业绩。在集团传统能源和可再生能源部门收入增加的带动下，截至去年12月底的集团下半年和全年净利分别上涨54%和204%，达3亿5800万元和8亿4800万元。每股盈利分别增长53%和201%，至19.66分和46.57分。

集团将派发每股4分的股息，派息日为5月8日。

胜科集团股价截至下午2时44分持平于3.74元。