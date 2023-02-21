苏迪曼杯参赛队伍出炉 新加坡搭上末班车

（早报讯）尽管新加坡在上周的亚洲羽毛球混合团体锦标赛无缘半决赛，不过他们仍凭借整体世界排名获得苏迪曼杯混合团体锦标赛的参赛权，今年5月将前往中国苏州角逐。

根据规则，想参加苏杯的其中一个条件就是在亚团赛打入四强。不过，我国在小组赛A组分别不敌中国和韩国，无缘晋级。由于中国是本届亚团赛冠军，也是主办国家兼卫冕冠军，世界羽联将多出的名额分出来让世界团体排名较高的球队参赛，最终名列世界第10的新加坡成功搭上末班车。

世界团体排名取的是男、女单打、双打的一个（一对）的最高分数相加，得出来的团体分数靠前的球队将获得递补资格。世界羽联采用星期二（2月21日）当天的世界排名来计算苏杯资格中的世界排名，此期排名也会作为分组抽签种子排位。

赛会前四种子为中国大陆、日本、印度尼西亚和马来西亚，第五至第八种子则是泰国、韩国、丹麦和台湾。印度和新加坡、德国和法国在第九至12种子，剩下四个席位则为加拿大、英格兰、埃及和澳大利亚。

各国总会得在3月7日前确定其是否参赛，之后于3月25日分组抽签。第18届苏杯5月14日至21日在中国苏州举行，这个比赛时间和柬埔寨金边东南亚运动会（5月5日至17日）稍微重叠，对我国羽队来说又是行程繁忙的一个月。