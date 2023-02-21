维文：中国与东南亚的互动与接触下来几年料将加速前进

中国与东南亚的互动与接触下来几年料将加速前进，新加坡外交部长维文医生期待能更常在东南亚以及亚细安会议中见到中国外长秦刚；他也举《南中国海行为准则》磋商为例，呼吁中国与东南亚之间悬而未决的议题须要有所进展。

维文星期天（2月19日）起对中国展开三天访问，并在星期二（2月21日）结束访华行程时，在北京接受新加坡媒体采访。他形容一系列会谈“非常有效”，并称此次行程的关键字是“回归正常”。

他说，随着两国把议程和活动的节奏恢复至疫情前或更高的水平，下来可以期待两国和两国领导人之间的互访加快步伐。

维文访华期间分别与中共政治局委员兼北京市委书记尹力、秦刚，以及中共中央对外联络部部长刘建超举行会谈。他星期二上午也与在京的国台办主任宋涛会面。

维文是应秦刚之邀访华，这是维文在2020年疫情暴发后第五次访华，也是他首次与去年12月出任外长的秦刚会面。

秦刚过去两周内在北京会见了柬埔寨副首相兼外交与国际合作部长布拉索昆，以及泰国副首相兼外长敦，本周将出访印度尼西亚。

维文表示期待能更常在东南亚以及亚细安会议见到中国外长秦刚。他认为，秦刚上任后中国在东南亚的政策不会转弯，而是会有更多延续性。

维文预计，中国与东南亚国家的互动与接触下来几年料将加速前进，他举《南中国海行为准则》磋商为例说，两国之间还是有悬而未决的议题，这些议题须要有所进展。

他说，幸运的是，《南中国海行为准则》线下磋商已经开始，“我无法设下一个期限，但我希望在这方面看到进展”。

维文强调，《南中国海行为准则》磋商不会解决所有围绕南中国海的纠纷和分歧，但到目前为止它增强了信心和确保了稳定与和平，由此催化经济接触，这些都是积极的信号。