新航第三季和首九个月营业盈利创新高

（早报讯）由于航空旅游的强劲需求持续，新加坡航空公司（SIA）第三季和首九个月集团营业盈利刷新纪录，首九个月不仅转亏为盈利，净利也创下新高。

新航星期二（2月21日）闭市后发布业务报告，集团第三季营业盈利环比增长11.4%至7亿5500万元，净利环比上扬12.7%至6亿2800万元，总营收上扬8%至48亿4600万元。

至于首九个月也扭转上一财年同期的7亿5200万元净亏损，取得15亿5500万元的净利。

首九个月营业盈利为19亿8900万元，扭转上一财年同期5亿4300万元的营业亏损；总营收大涨157.9%至132亿6300万元。

集团载客率（passenger load factor）改善0.8个百分点至87.4%，创下季度新高。

新航透露，随着中国关键市场向国际旅行开放，集团正在恢复对中国的航空服务。

其中，新航目前服务的七个目的地是北京、成都、重庆、广州、上海、深圳和厦门，而酷航服务的八个目的地则是福州、广州、杭州、南京、青岛、天津、武汉和郑州。

新航指出，随着中国内地、香港、日本和台湾旅行限制逐步放宽，东亚经济复苏，预料第四季航空旅行需求将保持强劲。

在所有休闲和商务旅行以及各客舱类别市场，远期销售都保持强劲。新航将继续监察航空旅行需求，并相应调整运能。

新航说，除了第四季的季节性疲软，预计航空货运需求将面对不利因素，这是源于人们对宏观经济的担忧，以及进口商削减库存水平，导致新订单增长放缓。客机腹舱载货运能（bellyhold cargocapacity）的增加，也将增加货运收益的压力。

新航透露，航空业继续面对地缘政治挑战、经济增长放缓、成本通胀高企和燃料价格上涨的情况。随着航空公司加大国际航线的运能，竞争可能会加剧。

“新航稳健的财务状况、向客户提供一流产品和服务的承诺，以及从冠病疫情中获得的更高的灵活性和韧力，将使它在航空业保持领先地位。”

新航股价星期二维持在5.78元，无起落。