维权股东批评胜宝工业信托运营恶化

（早报讯）维权股东Quarz资本管理公司（Quarz Capital Management）批评胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）运营恶化，可能进一步冲击信托的每单位派息（DPU）。

Quarz资本星期二（2月21日）发出公开信，针对胜宝工业信托2022下半财年DPU同比下跌7%至1.46分，批评它的表现不如其他新加坡房地产投资信托。

在信托旗下18个房地产之中，具有较高租金的资产进驻率显著下跌，包括联邦道（Commonwealth Lane）8号、NTP+和Frontech Centre，而大士4道1号的仓库从2016年至今一直空置。

Quarz资本说：“基于利率上升、经济环境疲软以及企业开始削减成本和楼面面积，这可能会导致胜宝工业信托未来DPU进一步下跌。”

另外，基于业绩欠佳，Quarz吁请胜宝工业信托董事无需浪费金钱委任独立财务顾问，来协助独立董事评估主要股东瑞士公司Volare集团提出的自愿有条件献议，即以每单位0.465元的价格买入信托10％的单位。

Quarz资本强调，0.465元收购价不仅接近胜宝工业信托过去五年最高交易价，也比ESR房地产投资信托（ESR-REIT）之前对胜宝工业信托提出收购价高出50％。

两年前，Quarz资本公开反对ESR房地产投资信托与胜宝工业信托的合并交易，导致交易最终告吹。

胜宝工业信托星期二收报0.425元，上涨1.19％。