星期三开盘可关注股票

（早报讯）美元指数和10年期美债攀升，导致市场对美国联邦储备局加息的恐慌情绪升温。隔夜美股星期二（2月21日）集体大幅下滑。纳斯达克指数收跌2.50％，收于11492.30点；道琼斯工商指数跌2.06%，报33129.59点；标普500指数跌2.00％，报3997.34点。

新加坡海峡时报指数星期二跌4.6点或0.14％，收报3304.15点。本地股市全场成交量16亿3000万股，总交易额7亿8143万元。上升股241只，下跌股240只。

亚太区域股市星期三（22日）早盘同样全面下跌，首尔股市下滑1.21%，东京和悉尼股市也分别下跌1.05%和0.46%。

星期三可关注的本地股票：

*新加坡航空公司（SIA）开盘前发布截至去年12月底的第三季业务报告，公司的净利大幅上涨6亿2800万元，前年同期为7100万元。第三季的营运利润（operating profit）也大幅上涨至7亿5500万元，前年同期为7700万元。第三季的每股盈利为10.1分。新航指出，公司第四季的客运销售势头依然强劲，但全球需求疲软和运输能力增加使空运市场承压。新航星期二闭市报5.78元，股价无变动。

*凯德投资（CapitaLand Investment）发布文告宣布，集团在中国成立了数据中心发展基金，致力于投资环京地区的两个超大规模数据中心发展项目。项目竣工后，凯德投资的基金资产管理规模将增加约10亿元。凯德投资星期二闭市报3.82元，跌0.78%。

*大东方控股（Great Eastern Holdings）星期二闭市后公布最新业绩报告，因受到金融市场波动和全球投资环境估值较低的负面影响，截至去年底集团下半年和全年净利分别大幅下滑37%和30%，至2亿8130万元和7亿8420万元。去年下半年和全年的每股盈利分别减少35%和29%，至0.6元和1.66元。董事会批准派发每股55分的股息，派发日为5月8日。大东方控股闭市报18.79元，涨0.64%。

*华联力宝医疗（OUE Lippo Healthcare）星期二闭市后发布盈利预警，因集团资产和投资估值受到全球宏观经济逆风、外汇波动和通胀环境等负面影响，预计截至去年底的下半年净亏损将高于前年同期。华联力宝医疗闭市报0.027元，股价无变动。

*在新交所第二上市的诗董手套（Sri Trang Gloves）星期二闭市后发布文告最新业绩报告，截至去年底集团净利大幅回落至14亿6000万泰铢（约5649万新元），前年同期为242亿6129万泰铢。每股盈利下滑至0.51泰铢，前年同期为8.48泰铢。集团打算派发每股0.75泰铢的股息，有待董事会批准。诗董手套闭市报0.41元，股价无变动。

*Rex国际（Rex International）星期二闭市后发布盈利预警，由于集团在阿曼和挪威出现不同的运营问题，集团预计截至去年底的业绩将出现亏损，业绩详情将在3月1日发布。Rex国际闭市报0.2元，跌2.44%。

*亚化集团（AsiaPhos）要求暂停交易，具体原因有待公布。天阶控股星期二闭市报0.015元，股价无变动。