踩无盖沟渠摔伤 老妇向市镇会索赔败诉

（早报讯）七旬老妇到组屋后方的草坪浇花，回家时摔入沟渠内受伤，她指荷兰—武吉班让市镇会疏忽未将沟渠盖上，向市镇会索赔超过6万元，但被判败诉。

国家法院法官发表书面裁决时指出，老妇事发前曾跨过沟渠到草坪浇花，她是在第二次跨过同一个沟渠时才发生意外，因此她显然清楚沟渠当时没沟盖，也知道可能会受伤，却决定跨出那一步。

这起案件的起诉人是曾瑞玉。意外发生在2021年2月8日早上8时30分左右，地点是武吉班让万吉路第276座组屋。

根据曾瑞玉的说法，组屋底层和草坪间隔着一条沟渠，她当天早上提水下楼到草坪浇花，转身准备回家时跌入没有沟渠盖的沟渠内，导致脸部和脚部受伤，包括左脚韧带严重断裂和右手中指骨折移位。

她认为，这起意外是因荷兰—武吉班让市镇会的疏忽所致，市镇会不但没有确保公共区域的安全，也没有确保沟渠都盖上沟盖，或放置告示提醒居民。

市镇会则指出，为了方便清理沟渠，以及检查是否有蚊虫滋生，才会移走部分沟盖，这是遵循国家环境局的指导原则，而这起事件是过去20年来唯一发生的意外。

法官对此认为，任何人掉入沟渠而蒙受重伤的几率低，而且市镇会有充分的理由没盖上沟盖，这与市镇会通常采用的做法一致，因此市镇会没有违背谨慎责任（duty of care）。