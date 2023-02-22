陆交局成立全资子公司 管理公共停车场电动车充电设备

（早报讯）陆路交通管理局成立新的全资子公司“EVe”，负责管理公共停车场电动车充电设备的事务。

根据陆交局星期三（2月22日）发的文告，这家新成立的子公司会同负责建造和经营充电桩的业者和政府机构密切合作，规划和管理充电设备的分布和使用。子公司也会负责协调相关电力基础设施的提升工作。

交通部长易华仁星期三出席一场充电设备启动仪式时说，新的子公司可确保充电基础设施的更顺利推出。

子公司团队由七名公共和私人领域代表组成。陆交局特殊职务总署长陈凯锐会担任总裁，他曾是建屋发展局总处长（建屋管理），在管理建屋局分局和停车场方面拥有丰富的经验。

新加坡国立大学城市科学中心主任邱鼎财则会担任子公司主席。他同时也是亚太城市土地学会主席，以及国大设计与工程学院实践教授。

2022年新注册汽车 电动汽车占11.8%

去年新注册的汽车中，有11.8%由电动汽车组成。本地目前有超过6500辆电动汽车，包括其他类型的车辆，共有将近1万辆由电力驱动。

配合电动车的发展，陆交局去年为1万2000个充电桩展开大型招标，并将合约颁给五家公司。其中，首批设在文礼和直落布兰雅组屋停车场的六个充电桩星期三正式启用。

全岛各地目前有约3600个充电桩。到了今年底，本地三分之一的组屋停车场会有另外2000个充电桩启用。