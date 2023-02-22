我国8月首办美国传奇赛车系列

（早报讯）我国将首次举办美国传奇赛车（U.S. Legend Cars）系列，新加坡赛站8月11日至13日在樟宜展览中心举行。

这项赛事是首届Goodstock竞速节的其中一部分，新加坡推广公司Goodstock赛车运动公司获得该赛事的推广和主办权。除了采用椭圆形赛道的美国传奇赛车系列赛，他们也会进行女子“Bandolero”比赛和漂移表演。

主办单位星期三（2月22日）在淡滨尼天地举行的记者会宣布这个消息，出席记者会的嘉宾包括内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授和Goodstock赛车运动公司会长约翰·丹內利。

美国传奇赛车系列赛新加坡站将迎来美国、英国、日本、澳大利亚、新加坡、马来西亚和香港等地的30名车手参赛，日本知名车手尾形明纪也将前来新加坡争夺荣誉。他们将在樟宜展览中心临时搭建的一个400米椭圆形赛道，驾驶专门改装的跑车进行30圈赛事，最高时速可达240公里。新加坡赛站的总奖金为15万新元，冠军将获得10万新元。赛场能够容纳5000名观众。

美国传奇赛车系列起源于1992年，在美国北卡罗来纳州的夏洛特赛车场开始第一场比赛。这个赛车系列目前在北美洲、欧洲、亚洲、澳大利亚和非洲的几个国家都有赛站。