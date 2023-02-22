本地股市星期三早盘下滑5.82点

（早报讯）美国联邦储备局可能加大升息幅度，使投资者表现更加谨慎。本地股市星期三（2月22日）小幅波动。截至中午12时，新加坡海峡时报指数下滑5.82点或0.18%，报3301.04点，盘中最高点是3309.50点，最低点3294.99点。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》采访时说，联储局最新的会议记录表明有可能加大升息力度，导致投资者的乐观情绪消磨殆尽。而海指由于之前已对此作出一定调整，所以星期三下跌幅度不大。不过，接下来两天将要公布的两家银行业绩可能会增加指数的波动，投资者还需谨慎入场。

美国投资服务公司LPL Financial的经济师罗奇（Jeffrey Roach）说：“紧张的劳动力市场和富有弹性的消费需求，可能会促使联储局将加息维持到夏季。在市场和央行行长们就预期利率达成一致前，预期市场会出现波动。”

亚太地区股市跌多涨少。其中，东京股市跌1.31%，跌幅最大；首尔和台湾股市分别下滑1.24%和0.91%；悉尼、深圳、和上海股市的跌幅介于0.16%至0.48%；香港股市则微涨0.08%。

海指成份股方面，14只下跌，九只上涨，七只持平。跌幅前六位中，五只是房地产投资信托。

王彬妮说，房地产投资信托在良好业绩和派息的推动下，前两个月大幅上涨。现在市场因联储局加息幅度有可能增加而出现套利，股价短期内很难回弹。

跌幅最大的是吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）和丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust），分别滑落2.03％和1.78％，报1.93元和1.66元。

领涨的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和吉宝企业（Keppel Corp），前者起3.05%至1.35元，后者起2.24%至7.3元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）居前，成交量分别为4亿零81万股和3312万股，前者股价大涨5.47%至0.135元。