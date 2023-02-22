伍坤辣椒板面前主管教唆员工犯罪 监四个月

（早报讯）伍坤辣椒板面前主管指使两名员工不要把部分点单记录在系统内，还教他们如何避开被电眼拍下，每天把百元现金交给他私吞，七个月失信1万5000元，被判入狱四个月。

来自马来西亚的黄志文（29岁，音译）星期二（2月21日）承认一项失信罪，指他在2022年4月至10月之间，身为伍坤辣椒板面的主管，失信该面店至少1万5000元。

被告于2019年12月开始在伍坤辣椒板面打工，案发期间被派到明古连街的分店当主管。他除了得管理面店的日常运作，也负责店里的账目。

被告为了不被发现，会刻意让员工在销售点终端（Point-of-Sale，简称POS）少输入一些点单。

如此一来，销售点终端在总结一天的营业额时，一定会出现“多余”的现金，被告便顺理成章将其纳入囊中。

若被告没有上班，他也会让员工把“多余”的现金送去他家，并教员工如何避开店里的电眼，让行径不被发现。

2022年10月，有人向伍坤辣椒板面店的老板举报此事，老板才检查电眼画面，发现被告和另外两名员工在结账时，从销售点终端拿走部分现金。

主控官说，被告在犯案期间，每天失信100元到150元不等，再把失信的共至少1万5000元汇回马来西亚。

主控官指被告有着缜密的计划，预谋干案还教唆两名员工为他犯罪，建议法官判他四到六个月的监刑。