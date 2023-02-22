大型及豪华车拥车证成价飙涨

（早报讯）豪华车附加注册费再调整后的首轮拥车证投标，大型及豪华车的拥车证成价攀升近1万元，报11万5001元。公开组成价更刷新纪录，报11万8001元。

2月第二轮拥车证公开投标活动星期三（2月22日）下午结束，这是副总理兼财政部长黄循财上星期二（14日）在财政年预算案宣布调高豪华车附加注册费（Additional Registration Fee，简称ARF），以及设定特惠附加注册费（Preferential ARF，简称PARF）6万元回扣顶限后的首轮拥车证投标。

大型及豪华车组（B组）成价上涨9477元（9％），报11万5001元。一般用于注册B组车款的公开组（E组）成价也攀升1万2999元（12.4％），报11万8001元。

供应大众市场的中小型汽车（A组）拥车证成价一样呈上涨趋势，涨556元（0.6％），报8万6556元。

货车和巴士组（C组）成价上升2671元（3.1％），报8万7790元。电单车组（D组）也上涨587元（5.1％），报1万2189元。

从这轮拥车证投标活动起，抵岸价（Open Market Value，简称OMV）超出4万元的汽车，须支付较高的ARF。抵岸价介于4万元至6万元的部分，以及6万元至8万元的部分，ARF会分别上调到190％和250％。抵岸价超出8万元的部分，ARF则增至320％。OMV少于4万元的汽车不受影响。

同时，汽车和德士“杀车”时所获得的PARF回扣将设定6万元的顶限，以避免为报销豪华车提供过多的回扣。