本地股市守住3300点支持位闭市下跌0.21%

（早报讯）亚太股市星期三（2月22日）因为美国标普500指数星期二下跌2%而表现疲软，主要股市都以跌盘收市。新加坡海峡时报指数闭市守住3300点的心理支持位，闭市报3300.04点，下跌0.21%或6.82点。

美国最新的经济数据强劲，显示经济并未有冷却引发市场再次担忧中央银行仍会继续加息来控制通货膨胀。投资者多持观望态度，等待联邦储备局于美国时间星期三早上发布的会议纪要，进一步确定利率动向。

本地股市全天交易量17亿4000万股，交易值12亿8000万元，上升股246只，下跌股304只。

海指成份股当中，上升股17只，下跌股九只，四只持平。

领跌的是丰树物流信托（Mapletree Logistic Trust）闭市下滑1.78%至1.66元；凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）下跌1.54%至1.92元，以及吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）跌1.52%至1.94元。

领涨的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）上涨3.05%至1.35元；吉宝企业（Keppel Corp）上升2.80%至7.34元，以及大华银行（UOB）起1.11%至30.99元。